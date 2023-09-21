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Son dakika: Zeytinburnu'nda 5 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.09.2023 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023
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Son dakika: Zeytinburnu’nda 5 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var

Son dakika haberleri... Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın giriş katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalanları kurtardı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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