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Az önce deprem mi oldu son dakika? 21 Eylül 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Afad Kandilli son depremler listesi!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.09.2023 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023
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Az önce deprem mi oldu son dakika? 21 Eylül 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Afad Kandilli son depremler listesi!

"Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 21 Eylül son depremler listesi, yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 2023...

Son depremler 21 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileriyle sık sık paylaşılıyor. Yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar ise son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. İşte, son dakika Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremler listesi...

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verilerine göre son olarak Şanlıurfa'nın Atlıkonak ilçesinde saat 12:14'te 3.0 şiddetinde bir sarsıntı meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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