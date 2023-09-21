Tadından şüphelendi alev alınca harekete geçti! Devreye Türkiye Petrolleri girdi

Kaymakamlık yetkilileri, konunun araştırılması için ekiplerin alanda çalışma yapacağını, daha önce de bölgede benzer gazlara rastlandığını ancak şu ana kadar doğal gaz tespit edilmediğini bildirdi.

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