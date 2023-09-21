Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 40 dereceye yükselecek! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bugün, Doğu Karadeniz, Erzurum, Erzincan, Igdır, Ağrı, Kars, Ardahan, Van'ın güney kesimleri ile Sivas, Kahramanmaraş, Kayseri, Osmaniye'nin doğusu, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa çevreleri ve Gaziantep'te sağana yağış bekleniyor. Öte yandan hafta sonu için de değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji, sıcaklık değerlerin artacağını belirterek bazı şehirlerde derecelerin 38'i göstereceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre yurtta yer yer kendini gösteren yağışlı hava bir süreliğine mola verecek, ülkede hava sıcaklıkları yükselecek.
CUMARTESİ GÜNÜ 40 DERECEYE YAKLAŞACAK
Tahminlere göre cumartesi günü yurtta güney şehirlerimizde sıcak hava hakim olacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıklar, Ege Bölgesi'nin güneyinde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceye yaklaşacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Erzurum, Erzincan, Igdır, Ağrı, Kars, Ardahan çevreleri, Van'ın güney kesimleri ile bu akşam saatlerinde Sivas, Kahramanmaraş, Kayseri'nin doğusu, Osmaniye'nin doğusu, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa çevreleri ve Gaziantep'in doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Kahramanmaraş çevreleri ile Osmaniya'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevreleri ve Kayseri'nin doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 10°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 7°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 18°C, 25°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 14°C, 31°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 21°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Malatya çevreleri ve Van'ın güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu, yarın güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Gaziantep'in doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 23°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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