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Son dakika: PKK lehine gösteri düzenleyenlere tutuklama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.09.2023
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Son dakika: PKK lehine gösteri düzenleyenlere tutuklama

Son dakika haberleri... İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta terör örgütü PKK lehine slogan atan ve pankart taşıyan 3 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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