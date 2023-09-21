Her defasında aynı hatalar yapılıyor! Önce soğuk suya batırın! İşte çıtır çıtır patates kızartmanın püf noktaları…

Çıtır çıtır patates kızartmak için gerekli olan bazı püf noktaları çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Restoranlarda veya işletmelerde özellikle okul çağında çocukları olan anneler, çıtır çıtır aynı ölçüde kızarmış patatesleri her defasında gördüklerinde nasıl kızartıldığı konusunda ki merakını saklayamıyor. İşte herkesin merak ettiği ama atladığı o püf noktaları…

PATATES KIZARTMASI TARİFİ