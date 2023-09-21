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Her defasında aynı hatalar yapılıyor! Önce soğuk suya batırın! İşte çıtır çıtır patates kızartmanın püf noktaları…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.09.2023 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023
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Her defasında aynı hatalar yapılıyor! Önce soğuk suya batırın! İşte çıtır çıtır patates kızartmanın püf noktaları…

Çıtır çıtır patates kızartmak isteyenlerin atladığı püf noktaları sizler için derledik. Kolay bir iş gibi görülse de her defasında istenilen şekilde kızarmayan patatesleri aynı ölçüde kızartabilmek için bazı ayrıntılar bulunuyor. İşte o ayrıntılar…

Çıtır çıtır patates kızartmak için gerekli olan bazı püf noktaları çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Restoranlarda veya işletmelerde özellikle okul çağında çocukları olan anneler, çıtır çıtır aynı ölçüde kızarmış patatesleri her defasında gördüklerinde nasıl kızartıldığı konusunda ki merakını saklayamıyor. İşte herkesin merak ettiği ama atladığı o püf noktaları…

PATATES KIZARTMASI TARİFİ

Malzemeler

- Patates (İstenilen miktarda)

- Tuz

- Sıvı yağ

Yapılışı

1. Patatesler soymadan önce, çamurunu yıkayın.

2. Ardından kabukları soyularak, istenilen şekilde doğrayın. Eğer patateslerin nişastasından arınmasını istiyorsanız, doğradıktan sonra suyun içinde bir miktar bekletmeniz gerekir.

3. Doğranan patatesleri süzgeç yardımıyla süzün ve ardından kağıt havlı veya peçete yardımı ile fazla suyundan kurtulun.

4. Akabinde patatesleri kızgın yağa atılarak 6 ila 7 dakika kızartın. Söz konusu belirtilen süre tavanın malzemesi ve ocağın alev gücüne göre değişiklik gösterebilir.

5. Kızaran patatesleri süzgeç yardımıyla ocaktan alın ve 10 soğumaya bırakın.

6. Sonrasında yağ tekrar kızgınlaştırın ve soğuyan patatesler yağın içine yeniden atın. İyice kızarana kadar pişirin.

7. Kızaran patatesleri alın ve kağıt havlu üzerine koyarak fazla yağından kurtulun.

8. Patates kızartması servise hazırdır.

ÇITIR ÇITIR PATATES KIZARMANIN PÜF NOKTALARI

1)Patatesleri Doğru Kesin;

Patateslerin doğru kesilmesi kızarmasını doğrudan etkiliyor. Patatesleri ince dilimler halinde doğramanız kesmek, kızartma işlemini hızlandırır ve patateslerin daha çıtır olmasını sağlayacaktır. Ayrıca patatesleri kesmeden önce soğuk suya batırmanız daha da çıtır olmasını sağlayacaktır.

2) Patatesleri Haşlayın

Patateslerinizi kızartmadan önce haşlamanız daha hızlı ve güzel kızarmasına neden olacak. Ancak, haşlama işlemi sırasında patatesleri çok fazla pişirmemeye dikkat edin. Aksi taktirde aşırı yumuşayan patatesler dağılabilir veya çıtır çıtır olmayabilir.

3) Patatesleri Kurulayın

Patateslerinizi kızgın yağ ile buluşturmadan bir kağıt havlu yardımı ile kurulayın. Zira ıslak patatesler kızdırmış olduğunuz yağın soğumasına ve akabinde patateslerinizin istediğiniz gibi kızarmamasına neden olur.

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