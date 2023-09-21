Gaziantep’teki 16 kişinin öldüğü kaza davası! Şoförün savunması ortaya çıktı: Haberim yoktu

Sanık Abdulkadir Memiş, suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini belirterek "Bilerek veya isteyerek asla böyle bir şey yapmadım. Bilinçli olamaz, ölen şahıslardan hiç kimseyi tanımıyorum, perişanım. Trafik ekipleri yol güvenliğini yeterli sağlamadı." diye konuştu.

Mahkeme başkanının "Benim kazada kusurum yok diyebiliyor musun?" sorusuna sanık, "Benim bir suçum yok, kabul etmiyorum." dedi.

Sanık avukatı, kazada görevli polis memurlarının kusuru olduğunu savunarak otobüs şoförünün cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye ve beraat talebinde bulundu.