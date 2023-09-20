Vapurda genç adamın saçlarını yakmıştı! İfadesi "bu kadarı da olmaz" dedirtti

TANIK AKIL ALMAZ OLAYI ANLATTI

Olayla ilgili tanık olarak dinlenen A.B. ise ifadesinde vapur iskeleye yaşadığı esnada çocukla adamın kavga etmeye başladığını söyleyerek "Çocuk 'Beni bu adamdan kurtarın' diye bağırıyordu. Biz onları ayırınca adam kaçmaya çalıştı.

Ben çocukla birlikte vapurun yanaştığı iskelede bekledim. Sonra adam geri geldi ve çocuğa 'İ...' diye bağırdı. Bize de 'Erkek adam saç uzatır mı, çocuklarınıza kötü örnek oluyor' diyerek bağırdı. Ardından da polisler geldi" ifadelerini kullandı.