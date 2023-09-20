İş insanlarının kanlı hesaplaşması! Alacak verecek meselesinde korkunç son
Beyoğlu’nda alacak verecek yüzünden çıkan tartışma sonucu Haydar Arıcıoğlu (27)’nu ofisinde tabancayla vurarak öldüren Suat Beker (27) adliyeye sevk edildi. Suçunu itiraf eden Beker'in ruhsatlı 9 tabanca ve 2 tüfeği olduğu öğrenildi. Olaydan sonra polise teslim olduğu öğrenilen Suat Beker’in ifadesinde “Aramızda alacak verecek meselesi vardı. Olay günü tartıştık. İlk silahı o çekti. Ben kendimi korudum" dediği öğrenildi. Şüpheli önlem amacıyla çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.
Beyoğlu, Piyalepaşa Mahallesinde dün saat 09.50 sıralarında meydana gelen olayda ünlü bir otomobil servis istasyonu sahibi olduğu öğrenilen Suat Beker, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Haydar Arıcıoğlu'nu tabancayla vurarak ağır yaraladı.
OFİSTE CİNAYET İŞLENDİ
Ağır yaralanan Haydar Arıcıoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra iş yerinden ayrılan Beker, bir süre sonra polisi arayarak cinayeti işlediğini itiraf edip teslim oldu.
ŞÜPHELİ "ÖNCE O BANA SİLAH ÇEKTİ. BEN KENDİMİ KORUDUM"
Cinayet Büro Amirliğine getirilen Suat Beker, "Haydar ile birlikte oto alım satım işi yapıyorduk. Aramızda bir alacak verecek meselesi yüzünden tartışma vardı. Olaydan bir gün öncede Haydar ofisime geldiğinde bu yüzden kavga etmiştik" dedi. Olay günü Haydar Arıcıoğlu'nun tekrar işyerine geldiğini anlatan Suat Beker'in "Aramızda para yüzünden tartışma çıktı. Bir an da silahını çekti. Bana doğru doğrulttu. Ben de tabancamı çekip rastgele ateş ettim. Amacım öldürmek değil kendimi korumaktı" dediği kaydedildi.
İŞ YERİ VE EVİNDE ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan polis şüpheli Suat Bekir'in evinde yaptığı incelemede adeta bir cephanelik buldu. İşyerinde yapılan aramada 7 tabanca, av tüfeği ve 1175 mermi ele geçirildi. Silahların ruhsatlı olduğu belirlendi. Şüphelinin üzerine toplamda ruhsatlı 9 tabanca ile 2 tüfeği bulunduğu belirlendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak 2023? AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ayın kaçında başlayacak?
- Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? YÖK ile üniversiteler ayın kaçında açılacak?
- DGS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte başlıyor 2023? DGS 2023 tercih kılavuzu yayımlandı mı, açıklandı mı?
- ÖGG sınavı ne zaman yapılacak 2023? Özel Güvenlik 105. Yenileme Eğitim sınav tarihi açıklandı mı?
- Instagram'da sorun mu var, çöktü mü, DM sorunu nedir? Instagram giriş problemi ne zaman çözülür? 19 Eylül iPhone, Android son dakika
- Bakanlık 235 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı 2023 | Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları neler? İşte meslekler ve kontenjanlar...
- Dünyanın en uzun yaşayan insanı: 157 yıl boyunca bunu yedi! 10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş gördü! Zaro Ağa'nın sırrı...
- Emekliye, memura %50 ek zam+12 puanlık refah payı müjdesi! 7.500 TL alan SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşları açığa çıktı! 1 Ekim saat 14.00'te 5.000 TL ikramiye...
- Televizyonda bugün ne var? 19 Eylül 2023 TV yayın akışında hangi dizi ve filmler var? ATV, Star TV, TRT1, KANAL D...
- Açelya Akkoyun'un 30 günde 17 kilo verdiren diyeti! Tek yöntemle incecik yapıyor! İşte garantili zayıflama sırrı...
- PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? PMYO mülakat sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- Gelinim Mutfakta 19 Eylül 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altınları kazanan isim...