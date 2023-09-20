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İş insanlarının kanlı hesaplaşması! Alacak verecek meselesinde korkunç son

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.09.2023 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023
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İş insanlarının kanlı hesaplaşması! Alacak verecek meselesinde korkunç son

Beyoğlu’nda alacak verecek yüzünden çıkan tartışma sonucu Haydar Arıcıoğlu (27)’nu ofisinde tabancayla vurarak öldüren Suat Beker (27) adliyeye sevk edildi. Suçunu itiraf eden Beker'in ruhsatlı 9 tabanca ve 2 tüfeği olduğu öğrenildi. Olaydan sonra polise teslim olduğu öğrenilen Suat Beker’in ifadesinde “Aramızda alacak verecek meselesi vardı. Olay günü tartıştık. İlk silahı o çekti. Ben kendimi korudum" dediği öğrenildi. Şüpheli önlem amacıyla çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu, Piyalepaşa Mahallesinde dün saat 09.50 sıralarında meydana gelen olayda ünlü bir otomobil servis istasyonu sahibi olduğu öğrenilen Suat Beker, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Haydar Arıcıoğlu'nu tabancayla vurarak ağır yaraladı.

OFİSTE CİNAYET İŞLENDİ
Ağır yaralanan Haydar Arıcıoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra iş yerinden ayrılan Beker, bir süre sonra polisi arayarak cinayeti işlediğini itiraf edip teslim oldu.

ŞÜPHELİ "ÖNCE O BANA SİLAH ÇEKTİ. BEN KENDİMİ KORUDUM"
Cinayet Büro Amirliğine getirilen Suat Beker, "Haydar ile birlikte oto alım satım işi yapıyorduk. Aramızda bir alacak verecek meselesi yüzünden tartışma vardı. Olaydan bir gün öncede Haydar ofisime geldiğinde bu yüzden kavga etmiştik" dedi. Olay günü Haydar Arıcıoğlu'nun tekrar işyerine geldiğini anlatan Suat Beker'in "Aramızda para yüzünden tartışma çıktı. Bir an da silahını çekti. Bana doğru doğrulttu. Ben de tabancamı çekip rastgele ateş ettim. Amacım öldürmek değil kendimi korumaktı" dediği kaydedildi.

İŞ YERİ VE EVİNDE ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan polis şüpheli Suat Bekir'in evinde yaptığı incelemede adeta bir cephanelik buldu. İşyerinde yapılan aramada 7 tabanca, av tüfeği ve 1175 mermi ele geçirildi. Silahların ruhsatlı olduğu belirlendi. Şüphelinin üzerine toplamda ruhsatlı 9 tabanca ile 2 tüfeği bulunduğu belirlendi.

ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Poliste işlemleri tamamlandıktan Suat Beker çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

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