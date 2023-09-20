İş insanlarının kanlı hesaplaşması! Alacak verecek meselesinde korkunç son

ŞÜPHELİ "ÖNCE O BANA SİLAH ÇEKTİ. BEN KENDİMİ KORUDUM"

Cinayet Büro Amirliğine getirilen Suat Beker, "Haydar ile birlikte oto alım satım işi yapıyorduk. Aramızda bir alacak verecek meselesi yüzünden tartışma vardı. Olaydan bir gün öncede Haydar ofisime geldiğinde bu yüzden kavga etmiştik" dedi. Olay günü Haydar Arıcıoğlu'nun tekrar işyerine geldiğini anlatan Suat Beker'in "Aramızda para yüzünden tartışma çıktı. Bir an da silahını çekti. Bana doğru doğrulttu. Ben de tabancamı çekip rastgele ateş ettim. Amacım öldürmek değil kendimi korumaktı" dediği kaydedildi.