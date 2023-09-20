Osmaniye’deki uyuşturucu baskınında 1 jandarma şehit oldu

Çok üzgün olduklarını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yine bir personelimiz, teğmenimiz Şule Erdoğdu kulağından yaralandı, tedavisi sürüyor. Teğmenimizin herhangi bir sıkıntısı yok hamdolsun. Bu uyuşturucuyla mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bunları bitirene kadar mücadelemiz devam edecek."





Öte yandan şehit Bozkurt'un evli 3 çocuk babası olduğu memleketinin ise Hatay'ın Dörtyol içesi olduğu öğrenildi.

Şehidin ailesine de ilçe kaymakamı ve askeri erkan şehadet haberini verdi. Şehidin evine Türk Bayrağı asıldı.