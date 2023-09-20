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Osmaniye'deki uyuşturucu baskınında 1 jandarma şehit oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.09.2023 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023
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Osmaniye’deki uyuşturucu baskınında 1 jandarma şehit oldu

Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu bir jandarma personeli şehit oldu. Bir jandarma personelini de ağır yaralayan saldırgan gözaltına alındı. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit olan askerimizin ismini açıklayarak taziye mesajı yayımladı.

Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt şehit oldu.

Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak'taki bir apartman dairesinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese baskın yaptı.

Arama için daireye giren ekiplere evdeki şüpheli A.D. tarafından tabancayla ateş açıldı.

Yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt, Jandarma Teğmen Şule Erdoğdu ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasan Bozkurt, doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu.

Erdoğdu ve Baysal'ın tedavisi sürüyor.

Şüpheli A.D. ise ekiplerce gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit olan askerimizin ismini açıklayarak taziye mesajı yayımladı.

Bakan Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen adli arama faaliyetinde, A.D. adlı şüpheli şahıs tarafından açılan ateşte, Jandarma Teğmen Şule Erdoğdu ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal hafif yaralandı. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt ise ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kahraman Jandarma Asb.Kd.Bçvş. Hasan Bozkurt maalesef kurtarılamayarak şehit oldu. Acımız büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Jandarmamıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun Yaralı jandarmalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

VALİ YILMAZ'DAN YARALI JANDARMA PERSONELİNE ZİYARET

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yaralı jandarma personelini hastanede ziyaret etti.

Yılmaz, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucu kullanan, ticareti yapan birine yönelik adli arama sırasında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'un şehit olduğunu söyledi.

Çok üzgün olduklarını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yine bir personelimiz, teğmenimiz Şule Erdoğdu kulağından yaralandı, tedavisi sürüyor. Teğmenimizin herhangi bir sıkıntısı yok hamdolsun. Bu uyuşturucuyla mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bunları bitirene kadar mücadelemiz devam edecek."



Öte yandan şehit Bozkurt'un evli 3 çocuk babası olduğu memleketinin ise Hatay'ın Dörtyol içesi olduğu öğrenildi.

Şehidin ailesine de ilçe kaymakamı ve askeri erkan şehadet haberini verdi. Şehidin evine Türk Bayrağı asıldı.

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