Osmaniye’de uyuşturucu operasyonunda silahlı çatışma: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Osmaniye'de bir evde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu aramasında evdeki şüphelinin açtığı ateş sonucu 1 astsubay şehit oldu, 2 asker hafif yaralandı. Şüpheli sağ olarak ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit olan ve yaralanan askerlerin kimlik bilgilerini sosyal medya hesabından açıkladı. Yerlikaya, "Acımız büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Jandarmamıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun. Yaralı jandarmalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.