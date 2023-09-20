20 Eylül 2023, Çarşamba
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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonunda silahlı çatışma: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
Osmaniye'de bir evde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu aramasında evdeki şüphelinin açtığı ateş sonucu 1 astsubay şehit oldu, 2 asker hafif yaralandı. Şüpheli sağ olarak ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit olan ve yaralanan askerlerin kimlik bilgilerini sosyal medya hesabından açıkladı. Yerlikaya, "Acımız büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Jandarmamıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun. Yaralı jandarmalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.