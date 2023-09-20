Araç kullanırken dehşeti yaşadı! Düşen telefonu başına olmadık işler açtı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki tur midibüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kazanın otomobil sürücüsünün düşen telefonu seyir halindeyken aldığı sırada gerçekleştiği bildirildi.
Kaza; Antalya-Manavgat D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa G.'nin kullandığı 32 PN 382 plakalı otomobil, park halindeki 31 B 4319 plakalı tur midibüsüne çarptı.
Kaza sonrası olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ve kurtarma ekibinin yanı sıra çok sayıda ambulansın sevk edildi. Kazada 32 PN 382 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Burcu G. ve Nurten G. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobilin çarptığı tur midibüsünün arızalandığı için yol kenarına emniyet şeridinde geçici olarak park ettiği bildirildi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yolun sağında emniyet şeridinde park halindeki tur midibüsüne çarptığı, çarpmanın şiddetiyle tur midibüsünün yerinden hareket ettiği, kaza yapanların yardımına dinlenme tesisi çalışanlarının koştuğu görüldü. Yardıma koşan tesis görevlileri, kazayı yaralanmadan atlatan araç sürücüsünün kendilerine, aracı kullanırken aracın içerisine düşürdüğü cep telefonunu almak isterken kazanın meydana geldiğini söylediğini belirtti.
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