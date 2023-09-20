Araç kullanırken dehşeti yaşadı! Düşen telefonu başına olmadık işler açtı

Kaza sonrası olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ve kurtarma ekibinin yanı sıra çok sayıda ambulansın sevk edildi. Kazada 32 PN 382 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Burcu G. ve Nurten G. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı tur midibüsünün arızalandığı için yol kenarına emniyet şeridinde geçici olarak park ettiği bildirildi.