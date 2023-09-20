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Artvin'de kuduz alarmı! 3 köye 6 ay karantina

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.09.2023
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Artvin’de kuduz alarmı! 3 köye 6 ay karantina

Son dakika haberi | Artvin'de sahibini ısırdıktan sonra ölen köpeğe kuduz teşhisi koyulurken, tedbir amaçlı olarak 3 köy 6 aylığına karantinaya alındı.

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