Uyurken kocasını öldürdü! Polise kendini böyle ihbar etti: Gelin beni alın





Olayın ardından gözaltına alınan Süreyya Kalkan, emniyete götürüldü. Kalkan'ın ifadesinde, "Eşim uyuşturucu kullanıyordu, sık sık beni ve çocuklarımı dövüyordu. Dün akşam da yine beni ve çocuklarımı dövdü. Sabaha karşı o uyurken mutfaktan aldığım bıçakla öldürdüm" dediği belirtildi.



Süreyya Kalkan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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