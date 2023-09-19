19 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da sanayi sitesinde fabrika yangını! Acı haber geldi: 2 ölü

Ankara'da sanayi sitesinde fabrika yangını! Acı haber geldi: 2 ölü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.09.2023
ABONE OL
Ankara’da sanayi sitesinde fabrika yangını! Acı haber geldi: 2 ölü

Son dakika haberine göre Ankara'da GER-SAN Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Yangında fabrikada muhasebe müdürü olarak çalışan Müge Çetin ile Irak uyruklu işçi Safire Acem hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA