Berna Laçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini hedef aldı! Paylaşımına tepki yağdı: İşin içinde din olunca nasıl da panikliyorsunuz

Okullarda verilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin kaldırılması gerektiğini söyleyen Berna Laçin "Eğitimde bu arada… Zorunlu din bilgisi dersleri yine arttırıldı" çıkışı yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu kadar din bilgisi dersine bari imam hatip lisesi denkliği de verilsin mezuniyette" ifadelerini kullandı.