Berna Laçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini hedef aldı! Paylaşımına tepki yağdı: İşin içinde din olunca nasıl da panikliyorsunuz
Daha önce sosyal medya üzerinden İslam’a iğrenç saldırıda bulunan ve kutsal topraklara hakaret eden Berna Laçin bu sefer de dini değerlere yönelik çirkin söylemleriyle ‘gündem’ olmaya çalıştı. Okullarda verilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ni hedef alan Laçin, Din derslerinin kaldırılması gerektiği çıkışını yaparken, "Bu kadar din bilgisi dersine bari imam hatip lisesi denkliği de verilsin mezuniyette" dedi. Laçin bu sözlerine tepki yağdı.
Oyuncu Berna Laçin, yine bir skandala imza attı. Daha önce inançlara ve dini değerlere karşı rencide edici paylaşımlarda bulunan Berna Laçin, bu kez de din derslerini hedef aldı.
Okullarda verilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin kaldırılması gerektiğini söyleyen Berna Laçin "Eğitimde bu arada… Zorunlu din bilgisi dersleri yine arttırıldı" çıkışı yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu kadar din bilgisi dersine bari imam hatip lisesi denkliği de verilsin mezuniyette" ifadelerini kullandı.
Berna Laçin'in yaptığı paylaşıma tepkiye yol açtı. Dini değerlere yönelik çirkin söylemleriyle pek çok Türk halkını kızdıran Berna Laçin'in paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı:
İşte o tepkilerden bazıları:
Neden sizi bu kadar rahatsız ediyor?
Berna Hanım Korkmayın. Allahtan Korkan kişilerden zarar gelmez.
Yurt dışında geçerli lise diplomasi diye bir şey yok!
İşin içinde din olunca nasıl da panikliyorsunuz!
Sanırım sizi yalnız kendi mahallenizin dertleri ilgilendiriyor.
Birileri yine kudurmaya başlamış anlaşılan.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? PMYO mülakat sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- Gelinim Mutfakta 19 Eylül 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altınları kazanan isim...
- Aile destek zamlı ödemeler yattı mı, ödendi mi? Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?
- Eğitim ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? Kırtasiye yardımı yattı mı, ödendi mi?
- Fatih Sultan Mehmet'in favori içeceğiydi! Zihinden kalbe kadar uzanan inanılmaz şifa...
- Türklerin beyaz altını! Tıkalı damarları açıyor! LDL Kolesterolü 1 haftada %75 düşürüyor!
- AÖL 1. dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Açık Lise 1. dönem sınav tarihi açılandı mı?
- Simit Sarayı halka arz ne zaman, hangi bankalarda 2023? DMR Unlu Mamüller halka arz kaç lot veriyor?
- 68 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? 2023-2024 öğretmen atama takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Aile dizisi ne zaman başlayacak 2023? Aile yeni sezon tarihi belli oldu mu?
- Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Merkez Bankası toplantısı bu hafta mı? Eylül ayı faiz kararı...
- Türkiye-Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Maç Programı 2023!