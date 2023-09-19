"Türbülansı önleyen çip yaptım" dedi büyük vurgun yaptı! 20 milyon lirayı ne yaptığı ortaya çıktı! İşte ifadesi...
Uçuklarda türbülansı önleyen çip yaptığını iddia ederek çevresindeki pilot, iş adamı, doktor kim varsa yatırım vaadiyle tam 20 milyon liradan fazla dolandıran Çiğdem İ.'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar...
Her geçen gün mağdur sayısı ve miktarın arttığı öğrenilen vurgunda 'Türbülans önleyen çip ürettim' diyen Çiğdem İ. savcılıkta ifade verdi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Çağrıldığı savcılıkta ifade veren Çiğdem İ, kendisinin de mağdur olduğunu o dönem asistan olduğu için akademisyen olarak kendini tanıttığını söyledi. Projesini Kanadalı bir firmaya 27 milyon dolara sattığını ancak parayı alamayınca birkaç gün önce 5 milyon Euro'ya bir Türk firmasına sattığını söyledi. İşte Çiğdem İ'nin savcılıkta verdiği ifadesi...
"HOCALARIM BANA İNANMADI"
"Ben Marmara Üniversitesi Fizik bölümü mezunuyum. Okumuş olduğum bölüm 5 yıllık olduğu için tezsiz yüksek lisans olarak kabul ediliyor ayrıca Marmara Üniversitesi'nde 5 yıl boyunca asistanlık yaptım. Fakat herhangi bir doktoram yoktur. Ben 2019 yılında uçaklarda türbülansı önleyici çip üzerine bir algoritma geliştirmek üzere çalışmaya başladım. Bu fikrimden Marmara üniversitesinde hocalarıma bahsettim ve kendilerinin de bu projede benimle çalışıp çalışamayacaklarını sordum ancak bu kişiler benim projeme inanmadılar ve benimle çalışmak istemediler."
"KANADA PARAMI ÖDEMEYİNCE TÜRK ŞİRKETİNE 5 MİLYON EURO'YA SATTIM"
"Ben de kendi başıma projemi geliştirmeye başladım. Ardından Kanada' da bulunan bir Üniversitesi ile irtibata geçerek projeyi birlikte tamamladık. 2022 Aralık ayında da bu üniversiteyle bir sözleşme yaptık. Bu üniversite geliştirmiş olduğumuz bu algoritmayı Kanada şirketine satmış. Bu satış sebebiyle bana da 27 milyon dolar ödeme yapmaları gerekiyordu. Bu ödemeyi 27/04/2023 yapacaklardı. Ancak bu zamana kadar param bir türlü elime geçmedi. Üniversiteyle görüştüğümde paranın kendilerinden çıktığını ve muhabir bir bankada olduğunu söylüyorlar. Bu şekilde sürekli paranın elime ulaşması ötelendi. Dış işleri bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dahil birçok birimle görüştüm. Ancak hala paramı alamadım. Bunun üzerine birkaç gün önce cihazımı bir Türk şirketine asgari 5 milyon Euro karşılığında sattım."
"YAZILI SÖZLEŞME YAPMADIK"
"Müşteki E.A. benim 12 yıllık arkadaşımdır. Yine Z.B.M. ve U.K.K. da pilot arkadaşlarımdır. Fatih Kuru annemin dayısının oğludur. Ben bu şahıslara projemden bahsederek yatırımcı olup olmayacaklarını sordum. Kendileri de tamamen özgür iradeleriyle yatırım yapmayı kabul ettiler ve bana çeşitli miktarlarda paralar gönderdiler. Aramızda herhangi bir yazılı sözleşme yapmadık. Ben bu şahıslara yüzde 30 civarında kar payı verecektim."
"SAHTE EVRAK DÜZENLEDİM"
"Ben o dönemde Marmara Üniversitesinde asistan olarak çalıştığım için kendimi akademisyen olarak tanıtıyordum. Müştekilere gönderdiğim Atatürk Üniversitesi proje sözleşmesi evrakı bu üniversitede görev yapan bir hocamızın projemi desteklediğine dair bir onay evrakıdır. Bu kağıt benim düzenlediğim onun da onayladığı bir kağıttır. Marmara Üniversitesi MİTTO yatırımcı görüşmelerine ilişkin gizlilik sözleşmesi ise benim yatırımcılara güvence amacıyla sunmuş olduğum bir evraktır. Bu evrakta hocalarımın ismi yazmaktadır. Ancak imzaları yoktur. Evrakı hocalarım kabul etmemiş olabilir. Bu nedenle imzalamamışlardır. Evrakta bulunan şirket kaşesi benim eski çalıştığım şirketin kaşesidir. Bu kaşeyi evraka ben bastım ve kaşenin yanındaki imza bana aittir. Söylediğim gibi bu evraklar benim düzenlediğim evraklardır."
"PARALARI BAŞKA HESABA ATTIM"
"Müşteki şahıslar paraları benim banka hesaplarıma göndermişlerdir. Ben de bu paraları proje için bazen elden çekerek bazen de ilgili yerlere aktararak kullandım. Hakkımda 2 tane icra dosyası bulunduğu için hesabıma gelen paraları hesabımda tutmamak adına bazen akrabalarımın hesaplarına bazen de avukatım hesabına aktararak onların hesaplarını kullanıyordum."
"BAHİS SİTESİNE HESABI KOLAY TRANSFER İÇİN AÇMIŞ"
"Yine bir bahis sitesini de 7/24 para transferi yapılabildiği için kendime buradan bir hesap açtım ve bazen de bu hesaba para göndererek sadece paramı muhafaza etmek ve para transferlerini yapmak için bu hesabı kullandım."
"LASNMANIMI TEHDİTLERDEN SONRA İPTAL ETTİM"
"30 Nisan 2023 tarihinde Taksim'de bulunan bir otelde projemin lansmanı yapılacaktı. Ancak 27 Nisan'da ödemeyi alamayınca ödeme yapamadığım bazı şahıslar tarafından tehdit edilmem nedeniyle lansmanı iptal etmek zorunda kaldım."
"BEN DOLANDIRMADIM MAĞDURUM"
"Söylediğim gibi ben gerçek bir proje yaptım ve uçaklarda türbülansı önleyen bir algoritma geliştirdim ancak Kanada Üniversitesinin ödemeyi yapmaması sebebiyle kendim de mağdur oldum. Müştekilere de ödemelerini yapamadım. Kesinlikle müştekileri dolandırmak gibi bir amacım yoktur. Sürekli kendileriyle iletişim halindeyiz. Müştekilerden kaçmıyorum. Ödemeleri alır almaz kendilerine gerekli ödemeleri yapacağım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."
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