"Türbülansı önleyen çip yaptım" dedi büyük vurgun yaptı! 20 milyon lirayı ne yaptığı ortaya çıktı! İşte ifadesi...

"HOCALARIM BANA İNANMADI"

"Ben Marmara Üniversitesi Fizik bölümü mezunuyum. Okumuş olduğum bölüm 5 yıllık olduğu için tezsiz yüksek lisans olarak kabul ediliyor ayrıca Marmara Üniversitesi'nde 5 yıl boyunca asistanlık yaptım. Fakat herhangi bir doktoram yoktur. Ben 2019 yılında uçaklarda türbülansı önleyici çip üzerine bir algoritma geliştirmek üzere çalışmaya başladım. Bu fikrimden Marmara üniversitesinde hocalarıma bahsettim ve kendilerinin de bu projede benimle çalışıp çalışamayacaklarını sordum ancak bu kişiler benim projeme inanmadılar ve benimle çalışmak istemediler."

"KANADA PARAMI ÖDEMEYİNCE TÜRK ŞİRKETİNE 5 MİLYON EURO'YA SATTIM"

"Ben de kendi başıma projemi geliştirmeye başladım. Ardından Kanada' da bulunan bir Üniversitesi ile irtibata geçerek projeyi birlikte tamamladık. 2022 Aralık ayında da bu üniversiteyle bir sözleşme yaptık. Bu üniversite geliştirmiş olduğumuz bu algoritmayı Kanada şirketine satmış. Bu satış sebebiyle bana da 27 milyon dolar ödeme yapmaları gerekiyordu. Bu ödemeyi 27/04/2023 yapacaklardı. Ancak bu zamana kadar param bir türlü elime geçmedi. Üniversiteyle görüştüğümde paranın kendilerinden çıktığını ve muhabir bir bankada olduğunu söylüyorlar. Bu şekilde sürekli paranın elime ulaşması ötelendi. Dış işleri bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dahil birçok birimle görüştüm. Ancak hala paramı alamadım. Bunun üzerine birkaç gün önce cihazımı bir Türk şirketine asgari 5 milyon Euro karşılığında sattım."

"YAZILI SÖZLEŞME YAPMADIK"

"Müşteki E.A. benim 12 yıllık arkadaşımdır. Yine Z.B.M. ve U.K.K. da pilot arkadaşlarımdır. Fatih Kuru annemin dayısının oğludur. Ben bu şahıslara projemden bahsederek yatırımcı olup olmayacaklarını sordum. Kendileri de tamamen özgür iradeleriyle yatırım yapmayı kabul ettiler ve bana çeşitli miktarlarda paralar gönderdiler. Aramızda herhangi bir yazılı sözleşme yapmadık. Ben bu şahıslara yüzde 30 civarında kar payı verecektim."