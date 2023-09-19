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Sultanbeyli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.09.2023
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Sultanbeyli’de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haberine göre Sultanbeyli'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ormanlık alanda helikopter destekli söndürme çalışmaları yapılıyor.

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