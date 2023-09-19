İnsanlık tarihinin en garip yılı! 1918’de yaşananlar hafızalarda yer edindi! I. Dünya Savaşı, yıkımlar, felaketler derken...

İŞTE, O TARİHTE YAŞANAN EN GARİP OLAYLAR...

ABD'nin en popüler eğlencelerinden biri devekuşu çiftlikleri olmuştu.

Edwin Cawston adındaki girişimci Güney Afrika'dan California'ya 50 adet devekuşu getirtti ve hayvanlara eziyet pahasına da olsa onlara fayton çektirdi ya da gelen turistleri bindirdi.

İnsanlar radyoaktif madde içeren birtakım rektal fitiller kullanıyordu.

1917'de radyason kelimesi bugün olduğu kadar korkulan bir şey değildi çünkü kimse ne olduğunu henüz anlamamıştı.