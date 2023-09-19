İnsanlık tarihinin en garip yılı! 1918'de yaşananlar hafızalarda yer edindi! I. Dünya Savaşı, yıkımlar, felaketler derken...
1917-1918 yılları, insanlık tarihinin en garip ve kritik dönemlerinden birini temsil ediyor. Bu iki yıl, I. Dünya Savaşı'nın yıkımı, imparatorlukların sonu, devrimler ve felaketlerle dolu olaylarla dolup taştı. Tarihin sayfalarında derin izler bırakan bu yıllar, insanlık hafızasında unutulmayacak bir şekilde yer etti ve II. Dünya Savaşı'nın patlak vermesine de neden oldu.
Takvim yaprakları 1917'den 1918'e döndüğünde, dünya büyük bir çalkantı içindeydi. I. Dünya Savaşı'nın gölgesinde yaşanan bu yıl, sadece savaşla sınırlı değildi. 1918, birçok ilginç ve dönüm noktası niteliğindeki olaya da sahne oldu. İşte 1918 yılında yaşanan olaylar...
İSPANYOL GRİBİ SALGINI
1918 yılının en önemli olaylarından biri, İspanyol Gribi salgınıydı. Salgın, dünya genelinde milyonlarca insanın ölümüne neden oldu ve tarihteki en ölümcül salgınlardan biri olarak kaydedildi.
Salgının dünya genelinde yayılmasının nedeni, savaşın sebep olduğu hareketlilik ve hijyen koşullarındaki yetersizlikti.
AVUSTURYA-MACARİSTAN İMPARATORLUĞU'NUN ÇÖKÜŞÜ
1918 yılında, I. Dünya Savaşı'nın sonlarına yaklaşılırken, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu çöküş sürecine girdi.
İmparatorluk, savaşın sonunda dağıldı ve Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya, Yugoslavya ve Polonya gibi yeni ülkeler ortaya çıktı.
ALMAN İMPARATORLUĞU'NUN YIKILIŞI
1918 yılının sonlarına doğru Alman İmparatorluğu da yıkıldı. İmparatorluk savaşta yenildi ve imparatorluk yönetimi çöktü. Bunun sonucunda, Almanya, Weimar Cumhuriyeti adıyla yeni bir hükümet kurdu.
SOVYETLER BİRLİĞİ'NİN KURULUŞU
1917 yılında, Rusya'da Bolşeviklerin lideri Vladimir Lenin'in yaptığı devrim Rus İmparatorluğu'nu devirdi ve Sovyetler Birliği'nin kuruluşuna yol açtı.
İŞTE, O TARİHTE YAŞANAN EN GARİP OLAYLAR...
ABD'nin en popüler eğlencelerinden biri devekuşu çiftlikleri olmuştu.
Edwin Cawston adındaki girişimci Güney Afrika'dan California'ya 50 adet devekuşu getirtti ve hayvanlara eziyet pahasına da olsa onlara fayton çektirdi ya da gelen turistleri bindirdi.
İnsanlar radyoaktif madde içeren birtakım rektal fitiller kullanıyordu.
1917'de radyason kelimesi bugün olduğu kadar korkulan bir şey değildi çünkü kimse ne olduğunu henüz anlamamıştı.
Bu radyoaktif fitillerin insanlara 'sağlık fışkırtan atomlar' olduğu söylendi ve halk makatından aldığı bu küçük maddeleri bir dönem kullandı.
Birinci Dünya Savaşı'nda ABD askerlerine yatakların can yeleği olarak kullanabileceği eğitimi verildi fakat bu keşfin işe yaramayacağı kısa sürede anlaşıldı.
Yine Birinci Dünya Savaşı'ndan bir kamuflaj örneği, günümüz kamuflajından çok farklı değil mi?
Dev bir Alman zeplini Fransa'da bir vadiye çakıldı.
16.000 ft yükseklikte Fransız savaş uçakları tarafından vurulan zeplin gaz kaçırmaya başlayınca düşüşe geçti. Görgü tanıkları Almanların onları öldürmeye geldiğinden emindi.
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İngiliz askerleri tarihin, nükleer olmayan en büyük bombasını patlattı ve 10.000'den fazla Alman askerinin ölümüne sebep oldu.
7 Haziran 1917 günü, 19 yüksek patlayıcı içerikli mayını Fransa'da Messines'te Alman ordusunun bulunduğu yerin altında patlattı. Patlamalar Londra ve Dublin'den duyulmuştu.
Askeri görevliler düşman uçaklarını bu tür dev konik cihazlarla duymaya çalışıyordu.
Radarın buluşundan önce, hava saldırılarını önceden duyabilmek için yapılmış ikili konik sistem, Washington DC'de yer alıyordu.
Antika göründüklerine bakmayın, bu dev dinleme cihazları oldukça başarılıydı.
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