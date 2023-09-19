İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2023 |18 Eylül İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? Alibey, Terkos, Büyükçekmece...
İstanbul'da barajların doluluk oranı vatandaşlar tarafıdan merak konusu oldu. İstanbul, uzun süren yağışsız günlerin ardından barajlarında ciddi bir su sıkıntısıyla karşı karşıya. Özellikle Büyükçekmece Barajı, kuraklığın en fazla etkilediği bölgelerden biri oldu. İşte, barajların son durumu!
Büyükçekmece Barajı'ndaki doluluk oranı sadece yüzde 4.83'e düşerek gölün neredeyse kurumasına neden oldu. Eskiden metrelerce su bulunan bu baraj, şu anda kamyonetlerin bile kolaylıkla ilerleyebileceği bir çöl manzarası sunuyor. İSKİ, barajların bugünkü doluluk oranını paylaştı. İşte haberin detayları...
İSTANBUL'DA BARAJLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İSKİ verilerine göre bugün doluluk oranı yüzde 24.97 olarak ölçüldü. Bu değer son bir yılın en düşük değeri olarak kayıtlara geçti. Bir ay önce barajların doluluk oranı yaklaşık yüzde 30 civarındaydı.
İstanbul'un barajlarındaki yüzde 24.97 doluluk oranının 2014 yılından bu yana ölçülen en düşük değer olduğu belirtildi. Barajlardaki doluluk oranı geçen yıl bu tarihte 51.95, 2021 yılında ise yüzde 53.35 olarak ölçülmüştü.
BARAJ GÖLÜNDE KORKUTAN GÖRÜNTÜLER
İstanbul'un susuzluktan en çok etkilenen barajlarından biride Büyükçekmece Baraj Gölü oldu. Bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 4.83 olarak ölçüldü. Baraj havzasındaki görüntüler ise bilim-kurgu filmlerindeki görüntüleri aratmıyor. Daha metrelerce derinlikte suyla dolu alanlar bugün çöle dönmüş durumda.
Sertleşen toprakta artık kamyonetlerle bile gitmek mümkün. Büyükçekmece Baraj Gölü havzasını besleyen derelerde de durum farklı değil. Tamamen kuruyan bu dereler üzerine kurulan köprülerin altında artık su kalmadı. Daha önce balık tutulan alanlar tamamen kurudu. Büyükçekmece Baraj Gölü'nde su çekilmiş durumda. Su olan bölümlerde ise derinliğin oldukça düştüğü belirtiliyor.
4 BARAJ YÜZDE 10'UN ALTINA İNDİ
İstanbul'un barajlarından 4'ünde doluluk oranı yüzde 10'un altına indi. Adeta kuruma noktasına gelen Papuçdere barajında doluluk oranı 2.81, Kazandere barajında yüzde 4.8, Büyükçekmece barajında yüzde 4.83, Sazlıdere barajında ise 9.88 ölçüldü. İstanbul'un en dolu barajı ise yüzde 54.68 ile Ömerli barajı oldu.
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