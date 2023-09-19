İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2023 |18 Eylül İstanbul’da barajlar yüzde kaç dolu? Alibey, Terkos, Büyükçekmece...

İSTANBUL'DA BARAJLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İSKİ verilerine göre bugün doluluk oranı yüzde 24.97 olarak ölçüldü. Bu değer son bir yılın en düşük değeri olarak kayıtlara geçti. Bir ay önce barajların doluluk oranı yaklaşık yüzde 30 civarındaydı.

İstanbul'un barajlarındaki yüzde 24.97 doluluk oranının 2014 yılından bu yana ölçülen en düşük değer olduğu belirtildi. Barajlardaki doluluk oranı geçen yıl bu tarihte 51.95, 2021 yılında ise yüzde 53.35 olarak ölçülmüştü.