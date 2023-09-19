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Sakarya'da başıboş köpek dehşeti! Panikle kaçarken yayaya çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.09.2023
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Sakarya’da başıboş köpek dehşeti! Panikle kaçarken yayaya çarptı

Başıboş köpekler bu kez de Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dehşet saçtı. Sokak köpeğinin kovaladığı bisikletli çocuk, panik haliyle yayaya çarptı. Korku anları kameralara yansıdı.

4 Eylül günü meydana gelen olayda, bisikletiyle kaldırımda ilerleyen çocuk, sahipsiz köpeğin kovalaması neticesinde panikleyerek kaçmaya başladı.

Kaldırımda hızlanan çocuk, yolun karşısına geçmeye çalışan 45 yaşındaki Selim P.'ya çarparak savruldu. Sinyalizasyon ışıklarına çarparak yere düşen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Selim P. için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokak köpeğinin çocuğu kovalaması ve çocuğun yaya çarpması yer alıyor.

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