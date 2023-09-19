Sakarya’da başıboş köpek dehşeti! Panikle kaçarken yayaya çarptı

Kaldırımda hızlanan çocuk, yolun karşısına geçmeye çalışan 45 yaşındaki Selim P.'ya çarparak savruldu. Sinyalizasyon ışıklarına çarparak yere düşen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Selim P. için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.