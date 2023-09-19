Ramazan başlangıç tarihi 2024! Ramazan Bayramı ne zaman? İlk oruç hangi ay tutulacak? Dini günler takvimi 2024!

Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Orucun yanı sıra dualarla ve ibadetlerle geçen Ramazan ayı hakkında detaylar merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu. İşte, 2024 Ramazan Bayramı tarihi...