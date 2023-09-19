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Ramazan başlangıç tarihi 2024! Ramazan Bayramı ne zaman? İlk oruç hangi ay tutulacak? Dini günler takvimi 2024!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.09.2023
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Ramazan başlangıç tarihi 2024! Ramazan Bayramı ne zaman? İlk oruç hangi ay tutulacak? Dini günler takvimi 2024!

Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. On bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı, bu yıl yine dualar ve ibadetlerle geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu. İşte, 2024 Ramazan Bayramı tarihi...

Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Orucun yanı sıra dualarla ve ibadetlerle geçen Ramazan ayı hakkında detaylar merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu. İşte, 2024 Ramazan Bayramı tarihi...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi ile üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Takvime göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2023 Cuma günü başlayacak.

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Gelecek yıl yani 2024'de Ramazan Bayramı 10 Nisan tarihinde idrak edilemeye başlanacak.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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