İşrak namazı nasıl kılınır? İşrak (kuşluk) namazı nedir, ne zaman kılınmalıdır?
"İşrak namazı nasıl kılınır?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Bu namaz sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kılınan bir nafile namazdır ve bu namazın kılınması, sevap kazanma ve Allah'a yaklaşma fırsatı olarak değerlendirilir. İşrak (kuşluk) namazının kılınışı...
"İşrak namazı ne zaman, nasıl kılınır?"sorusu, bu namazı kılmak isteyen kişileri tarafından araştırılıyor. Bu namaz sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kılınan bir nafile namazdır ve bu namazın kılınması, sevap kazanma ve Allah'a yaklaşma fırsatı olarak değerlendirilir. İşte, kuşluk namazı kılınışı...
İŞRAK NAMAZI NASIL KILINIR?
İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur:
"Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim." (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 12)
Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).
İŞRAK NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?
Güneşin doğuşundan yarım saat sonraki zaman kuşluk yani işrak zamanın başlama zamanıdır. Öğle namazına yarım saat kalaya kadar bu namaz kılınabilir? İkişer ikişer veya dörder dörder kılınabilir. Bu vakitte kişi istediği kadar nafile kuşluk namazı kılabilir.
KUŞLUK NAMAZI KILINIŞI
Hanefi mezhebine göre işrak namazı abdest alındıktan sonra niyet ile başlar. Niyet sesli yapılır. 'Niyet ettim Allah rızası için kuşluk/işrak/duha namazını kılmaya' şeklinde niyet yapılır. Bu niyetin ardından tekbir getirilir ve namaz başlar.
1- Tekbir 'Allahu Ekber' şeklinde getirilir.
2- Elle göbek altına bağlanır, sağ el sol elin bileğini serçe ve baş parmak tutacak şekilde bağlanır.
3- Subhaneke duasının ardından fatiha okunur. Fatihadan sonra Kurandan her hangi bir sure veya üç ayetten fazla olacak şekilde ayet okunur. Allahu Ekber denilerek tekbir getirilir ve rukuya gidilir. Rukuda eller diz kapaklarını tutar ve kılan kişi secde bölümüne bakar.
4- Rukuda ise 'subhanerabiyel azim' üç defa veya tek sayı olacak şekilde daha fazla söylenebilir. Acele namaz kılınmaz. Ağır ağır kılınır ve sureler tane tane okunur.
4- Tekbir getirilir ve dik duruş pozisyonuna yani kıyam pozisyonuna gelinir. Bu durumda 'rabbena velekel hamd' denir. daha sonra 'Allahu ekber' denir ve secdeye gidilir.
6- Secdede 3 defa subhanerabbiyel ala denir. Tekbir getirilir ve oturuş pozisyonuna gelinir. Rabbiğfirli denir ve tekrar tekbir getirilir ve secdeye gidilir. 3 defa subhanerabbileyala denilir ve tekbir getirilerek dik durulur.
7- Subhaneke, fatiha ve her hangi bir surenin ardından ruku, kıyam ve secde aynı şekilde yapılır. Son oturuşta ettehiyyatü, salli, barik, rebbena ve rebbenağfirli duaları okunur. Sağa ve sola 'esselamu aleykum ve rahmetullah' denilerek selam verilir.
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- İşrak namazı nasıl kılınır? İşrak (kuşluk) namazı nedir, ne zaman kılınmalıdır?
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