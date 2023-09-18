Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Gordion 20’nci kalıcı mirasımız olarak UNESCO’da yerini aldı

Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (Gordon antik kentine ilişkin): "Gordion 20'nci kalıcı mirasımız olarak UNESCO'da yerini aldı. UNESCO kalıcı miras listesi dosyaları çok ciddi hazırlanmalı. Gordion bunu hakediyor." ifadelerini kullandı.

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