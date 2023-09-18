Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Gordion 20'nci kalıcı mirasımız olarak UNESCO'da yerini aldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gordion’un UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edildiğini resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Nuri Ersoy paylaşımda, “Gordion 20'nci kalıcı mirasımız olarak UNESCO'da yerini aldı. UNESCO kalıcı miras listesi dosyaları çok ciddi hazırlanmalı. Gordion bunu hakkediyor” ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu'nun Gözde antik kentinin UNESCO Dünya Mirası Listesine dahil edildiğini duyurdu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gordion'un UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildiğini resmi hesabından duyurdu. Bakan Ersoy, Türkiye'nin dünya miras listesindeki varlık sayısının 20'ye yükseldiğini ifade etti.
Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (Gordon antik kentine ilişkin): "Gordion 20'nci kalıcı mirasımız olarak UNESCO'da yerini aldı. UNESCO kalıcı miras listesi dosyaları çok ciddi hazırlanmalı. Gordion bunu hakediyor." ifadelerini kullandı.
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