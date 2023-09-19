Çalışmalar tamamlandı: 16 ile gönderilecek
2 bin 600 obruğun bulunduğu Konya Ovası için Obruk Duyarlılık Haritası hazırlandı. AFAD Başkanlığı öncülüğünde hazırlanan eylem planı diğer 16 ile de gönderilecek ve bu çalışmalar o illerde de yürütülecek.
2 bin 600 obruğun bulunduğu ve giderek insan hayatını da tehlikeye atmaya başlayan obruk alanlarının tespiti için Şubat 2020'deki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çalışmalar başlatıldı. AFAD Konya İl Müdürlüğü öncülüğünde Konya Teknik Üniversitesi bünyesindeki Obruk Araştırma, Uygulama Merkezi ve çeşitli kurumların katılımıyla yürütülen çalışmalarda sona gelindi.
OBRUK DUYARLILIK HARİTASI OLUŞTURULDU
Çalışmalar sonucunda Obruk Duyarlılık Haritası oluşturuldu. Buna göre de eylem planı oluşturuldu. Oluşturulan bu harita, AFAD başkanlığı tarafından obruk görülen diğer 16 ile de gönderilecek ve bu çalışmalar o illerde de yürütülecek. Bu harita yeni bilgilerle birlikte sürekli olarak güncellenecek.
İNSAN HAYATINI VE YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR
Obruk alanlarını tespit edilmesi projesi sonuç tanıtım toplantısına katılan, AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "Obruk son yıllarda hayatımıza giren afet türlerinden biri. Konya'da obruklar öne çıkıyor. Dikkatli izlenmesi gereken bir süreç. Harita oluşturuldu ama asıl iş bundan sonra başlıyor.
Tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri ile ilgili bir anlayış değişikliğine ihtiyaç var. Obrukların insan hayatını, yerleşim yerlerini tehdit etmemesi gerekiyor. Ne yazık yerleşim alanlarına yakın obruk oluşumlarını görüyoruz. Tehlike ve risk haritalarının oluşturulması gerekiyor. Bütün bunların imar alanlarına işlenmesi son derece önem taşıyor. Bunların hiç gecikmeden çok hızlı bir şekilde yerine getirmemiz gerekiyor. Bu riski azaltmamız veya kabul edilebilir seviyeye çekmek istiyoruz" dedi.
AFET RİSK AZALTMA KANUNU HAZIR
AFAD Başkanlığı bünyesinde 'Afet risk azaltma kanunu' hazırlandığını da belirten Orhan Tatar, "AFAD başkanlığımızın bünyesinde afet risk azaltma kanunu çalışması var. Bu çalışmada belirli aşamaya gelindi. Sayın bakanımıza sunduktan sonra AFAD risk azaltma kanununu bu yasama döneminde meclisimizin takdirlerine sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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