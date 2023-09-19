Çalışmalar tamamlandı: 16 ile gönderilecek

Tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri ile ilgili bir anlayış değişikliğine ihtiyaç var. Obrukların insan hayatını, yerleşim yerlerini tehdit etmemesi gerekiyor. Ne yazık yerleşim alanlarına yakın obruk oluşumlarını görüyoruz. Tehlike ve risk haritalarının oluşturulması gerekiyor. Bütün bunların imar alanlarına işlenmesi son derece önem taşıyor. Bunların hiç gecikmeden çok hızlı bir şekilde yerine getirmemiz gerekiyor. Bu riski azaltmamız veya kabul edilebilir seviyeye çekmek istiyoruz" dedi.