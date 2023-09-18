Sabah namazı ne zaman, kaç rekattır? Diyanet'e göre sabah namazı kılınışı!
"Sabah namazı nasıl kılınır?" sorusunun cevabı müslüman alemi tarafından araştırılıyor. Beş vakit namazın içerisinde bulunan sabah namazını kılmak farzdır. Diğer vakit namazlarına göre en az rekâtı olan namazdır. İşte, sabah namazı hakkında bilinmesi gerekenler...
"Sabah namazı nasıl kılınır?" sorusunun cevabı sorgulanıyor. Müslüman âlemi için beş vakit namaz farz olarak buyurulmuştur. Sabah namazı günün en erken saatte kılınan namazıdır. İşte Diyanet'e göre sabah namazı kılınışı...
SABAH NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Sabah namazı iki rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekatta kılınır.
SABAH NAMAZI KILINIŞI
Sabah namazı sünnetinin 1. rekatının kılınışı:
Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü sabah namazının iki rekat sünnetini kılmaya"
Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değecek şekilde eller yukarı kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
Sübhaneke okunur
Euzü-besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim"
Fatiha Suresi okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
"Allah'u Ekber" denilir ve Rükü'a
Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir
Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir.
Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir.
SABAH NAMAZI SÜNNETİNİN İKİNCİ REKATININ KILINIŞI:
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Suresi okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir
Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir
Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir, oturulur.
Sırasıyla Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazın sünneti tamamlanır.
SABAH NAMAZI FARZININ İLK REKATININ KILINIŞI
Niyet edilir
Tekbir getirilir
Sübhaneke okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Suresi okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir
Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir
Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir.
SABAH NAMAZI FARZININ İKİNCİ REKATININ KILINIŞI
Fatiha Suresi okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir
Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir
Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir, oturulur.
Sırasıyla Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sabah namazı ne zaman, kaç rekattır? Diyanet'e göre sabah namazı kılınışı!
- İstanbul'dan Ankara'ya giden bir 450 km'lik yolun, ilk gün 200 km'sini gider ve her gün bir önceki günün yarısı kadar yol giderse Ankara'ya ne zaman ulaşır?
- İşlenmemiş Gıda diyeti nedir, sağlıklı mı? Çiğ et yenir mi, zararları neler?
- Güneş Sistemi'ndeki cisimlerden hangisi yüz ölçümü olarak daha küçüktür?
- Yalı Çapkını yeni sezon tekrar canlı izle | 17 Eylül Pazar Yalı Çapkını 37. Bölüm kesintisiz, FULL HD, 4K, şifresiz, anlık izleme ekranı...
- Zeytinburnu su kesintisi son dakika | 17 Eylül Pazar İSKİ Zeytinburnu su kesintisi ne zaman gelecek, arıza mı var, sular neden yok?
- YKS ek tercih ödemesi nasıl yapılır? Üniversite 2. ek tercihler bitti mi, ne zaman son? Başvuru işlemleri detaylı anlatım...
- Asgari ücretliye %65 zam + 14.036 TL maaş! 2024'te 5 zümrüt formül belli oldu! Net-Brüt evli çocuklu bekar artış hesabı yapıldı!
- Televizyonda bugün ne var? 17 Eylül 2023 TV yayın akışında hangi dizi ve filmler var?
- 60 dakikada kan şekerini düşürüyor! Biri %60,6 diğeri %51 oranında etkili! İşte kanıtlanmış şifa reçetesi...
- SED yardım ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? SED yardım ödemeleri ayın kaçında yatar?
- Fenerbahçe Antalyaspor maçı sonucu | 17 Eylül FB-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?