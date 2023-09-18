18 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Rebiülevvel ayı ne zaman, başladı mı 2023? Rebiülevvel ayında neler yapılır, oruç tutulur mu?

Rebiülevvel ayı ne zaman, başladı mı 2023? Rebiülevvel ayında neler yapılır, oruç tutulur mu?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.09.2023
ABONE OL
Rebiülevvel ayı ne zaman, başladı mı 2023? Rebiülevvel ayında neler yapılır, oruç tutulur mu?

"Rebiülevvel ayı ne zaman 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Rebiülevvel ayı, Hicri takvimine göre yılın 3. ayıdır. Bu yıl Rebiülevvel ayının başlayacağı tarih, son günlerde merak edilen konular arasında yer almaya başladı. İşte, 2023 Rebiülevvel ayı hakkında merak edilenler...

Hicri takvimin Safer ayından sonra gelen üçüncü ayı olan rebiülevvelin idrak edileceği tarih merak konusu oldu. Müslüman alemi, bir yandan da rebiülevvel ayında yapılması gereken ibadetleri araştırıyor. İşte, 2023 Rebiülevvel hakkında merak edilenler...

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayının on ikinci gecesi Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor.

İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 16 Eylül günü idrak edilmeye başlanacak.

REBİÜLEVVEL AYI İBADETLERİ

Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi (Mevlid Gecesi) ise iki rekat namaz kılınır.

REBİÜLEVVEL AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Rebiülevvel ayını karşılamak isteyen Müslümanlar, ayın ilk günü oruç tutabilir. Yine Mevlid Kandili'nin ertesi günü yani rebiülevvel ayının 12'inci gününde de oruç tutulması uygundur. Ay boyunca cuma günleri de oruç ibadeti yerine getirilebilir.

REBİÜLEVVEL AYINDA OKUNACAK DUALAR, ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren 12'inci gece de dahil olmak üzere En'am suresi akşam ile yatsı arası okunur. Duanın ayın 18. gecesine kadar da okunması makbuldür.

En'am suresinin her gün devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12'inci ve 18'inci geceleri mutlaka okunmalıdır.

1000 Salavat (Kim 1000 Salavat çekerse, Muhafaza altında olacaktır)
70-700 "Estağfirullah"
100-1000 kelime-i Tevhid
100-1000 İhlas-ı Şerif
40 kez "Ya Munkizel halka – "O helak olanların Kurtarıcısı"
100 kez "La ilahe illa ente Subhaneke, inni küntü minez-zalimin. Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah"

Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü'z-Zevaid, III/63)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA