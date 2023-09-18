Rebiülevvel ayı ne zaman, başladı mı 2023? Rebiülevvel ayında neler yapılır, oruç tutulur mu?

REBİÜLEVVEL AYINDA OKUNACAK DUALAR, ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren 12'inci gece de dahil olmak üzere En'am suresi akşam ile yatsı arası okunur. Duanın ayın 18. gecesine kadar da okunması makbuldür.

En'am suresinin her gün devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12'inci ve 18'inci geceleri mutlaka okunmalıdır.

1000 Salavat (Kim 1000 Salavat çekerse, Muhafaza altında olacaktır)

70-700 "Estağfirullah"

100-1000 kelime-i Tevhid

100-1000 İhlas-ı Şerif

40 kez "Ya Munkizel halka – "O helak olanların Kurtarıcısı"

100 kez "La ilahe illa ente Subhaneke, inni küntü minez-zalimin. Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah"