İstanbul Beşiktaş'ta akılalmaz olay! Kovulunca müşterilere tiner fırlattı
İstanbul Beşiktaş'ta bir şahıs yemek yiyen müşterilerden para isteyerek rahatsız etti. Restoran çalışanlarının iterek düşürdüğü şahıs uzaklaştığı sırada müşterilere tiner attı.
Beşiktaş'ta bir şahıs yemek yiyen müşterileri para isteyerek rahatsız etti. Restoran çalışanlarının iterek yere düşürdüğü şahıs, uzaklaştırıldığı esnada müşterilere tiner attı. Kaçmaya çalışan şüpheli yakalanıp polise teslim edildi. Akıl almaz olay kameralara anbean yansırken, olayda yaralanan olmadı.
Olay, dün saat 03.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde müşterilerin bir restoranda yemek yediği esnada bir şahıs, yanlarına gelerek para talep etti. Müşterilerin reddetmesi üzerine şahıs ısrar etmeye başladı. Bunu gören çalışanlar, şahsı müşterileri rahatsız etmemesi yönünde uyardı. Uyarıları dikkate almayan şahısla çalışanlar arasında tartışma çıktı.
KOVULUNCA MÜŞTERİLERİN ÜSTÜNE TİNER ATTI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs, cebinden çıkarttığı tineri müşterilerin ve çalışanların üzerine attı. Olayın ardından müşteriler panik yaşarken, çalışanlar ise kaçan şahsı bir süre kovaladıktan sonra yakaladı.
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