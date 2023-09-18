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Öfkeli baba masaj salonunu bastı! Boşandığı eşinin yaptığını görünce deliye döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.09.2023 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023
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Öfkeli baba masaj salonunu bastı! Boşandığı eşinin yaptığını görünce deliye döndü

Boşandığı eşinin 5 yaşındaki oğluyla beraber çalıştığı masaj salonuna gittiğini duyan baba çılgına döndü. İstanbul'dan Malatya'ya giden öfkeli baba, çocuğunun taciz edildiğini iddia ederek, dükkanın camlarını indirdi. O anlar kameralara yansıdı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre bir adam bir süre önce eşiyle ayrıldı. Mahkemenin velayeti anneye vermesi üzerine 5 yaşındaki çocuğuyla Malatya'ya geldi.

Çocuk ve kadın burada hayatını sürdürürken adamda İstanbul'da yaşamaya devam etti. Masaj salonunda çalışan eşinin 5 yaşındaki çocuğunu da yanına götürdüğü haberini alan baba, duruma öfkelendi.



ÖFKELİ BABA MASAJ SALONUNU YERLE BİR ETTİ
Çocuğunun masaj salonunda taciz edildiğini iddia eden baba, İstanbul'dan yola çıkarak Hamidiye Mahallesi'ndeki masaj salonuna geldi. Öfkeli baba cam ve çerçevelerini yerle bir ettiği masaj salonuna daldı.

İçeride vurmadık ve kırılmadık yer bırakmayan öfkeli baba, "çocuğum nerede" ve "silahımı getirin" diye bağırdı. Salonu adeta savaş alanına çeviren adam, yeniden dışarıya çıkarak salonu taşladı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

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