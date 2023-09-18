KANDİL TARİHLERİ 2023 | Mevlid Kandili ne zaman? Kandil gecesi yapılacak ibadetler!
"Mevlid Kandili bu yıl ne zaman idrak edilecek?" sorusu ibadetlerini eda etmek isteyen kişilerin gündeminde yer alıyor. 2023 yılının son kandili olan Mevlid Kandili Müslümanlar ve İslam alemi için mübarek ve önemli günlerden birisidir. İşte, Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek sorusunun cevabı...
"Mevlid Kandili ne zaman 2023?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. İslam dininde çok önemli bir yeri olan Mevlid Kandili, bu yıl da huşu içerisinde idrak edilecek. Müslüman alemi bu önemli geceyi, ibadetlerle geçirecek. İşte, 2023 Mevlid Kandili tarihi...
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet'in dini günler takvimine göre Mevlid Kandili bu sene 26 Eylül 2023 Salı günü idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİNDE YAPILABİLECEK İBADETLER NELERDİR?
Mevlid Kandilinde yapılacak ibadetler hakkında net bir ifade bulunmazken 14. yüzyılda yaşayan İslam alimlerinden İmam Suyutî, konuyla ilgili olarak özetle şunları söylemiştir:
"İnsanların Mevlid-i Nebevi için toplanıp Kur'an okumaları, Hz. Peygamber (a.s.m)'in veladetiyle ilgili haberleri / menkıbeleri seslendirmeleri, bu münasebetle yemek tertiplemeleri bida-i hasenedir / güzel bir bidattır. Çünkü, bu toplantılarda Hz. Muhammed (a.s.m)'e karşı büyük bir tazim, bir saygı, onun dünyaya teşriflerinden ötürü büyük bir sevinç söz konusudur. Bu ise, sahibine büyük bir sevap kazındırır." (bk. Suyutî, el-Havî li'l-fetavî, 1/272-şamile).
Mevlid gecelerinde toplanarak, mevlid kasidesi okumak, tatlı şeyler yedirip içirmek, hayrat ve hasenat yapmak, böylece, o gecenin şükrünü yerine getirmek müstehaptır. Salihlere elbise ve benzeri hediye vermek, bu geceye hürmet etmek olur. Bunları Allah rızası için yapmak çok sevap olur. Mevlid cemiyetinde, salihleri toplayıp, salevat okumak, fakirleri doyurmak, her zaman sevaptır.
Mevlid cemiyetinde, sadaka, hediye vermek, neşe ve sevinç göstermek, haram karıştırmadan mevlid kasidesi okutmak çok sevap olur. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan diğer bir öneri olarak yer alıyor.
Bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak iyi olur, sevab olur. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir.
Muazzez Peygamberimizin doğumunu anarken, yalnız mevlid okumak, ilâhiler söylemek ve kandil simidi dağıtmak yeterli değildir. Onun doğumunu anmaktan asıl maksat, evrensel olan risâletini, yüksek ahlâkını, fazîletini, adâlet ve doğruluğunu hatırlamak ve bunları hayatımızda uygulama azmini tazelemektir. Yüce Allah'ın sevgisine, hoşnutluğuna ve bağışlamasına ermenin yeğane yolu, Hz. Peygamber'in yolundan gitmektir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: "(Ey Muhammed!) De ki: Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir." (Âl-i İmrân, 31) Bu ayette de belirtildiği gibi, Allah'ı hoşnut etmek, O'nun Peygamberine uymak ve onu örnek almakla mümkündür.
2023 KANDİL TARİHLERİ
26 Ocak PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ
17 Şubat CUMA: MİRAÇ KANDİLİ
6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ
17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ
26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ
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- KANDİL TARİHLERİ 2023 | Mevlid Kandili ne zaman? Kandil gecesi yapılacak ibadetler!
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