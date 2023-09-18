Diyarbakır’da feci olay! 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kalarak can verdi

Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen 3 yaşındaki Muhammed kurtarılamadı. Gülsün'ün cenazesi Adli Tıp morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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