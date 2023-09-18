Diyarbakır'da feci olay! 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kalarak can verdi
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dükkanlarının önünde oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk, otomobilin altında kalarak can verdi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi Zambak 2 Sokak'ta ilçesinde dükkanlarının önünde oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk, otomobilin altında kalarak can verdi.
Sabah saat 10.30 sıralarında dükkanlarının önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 3 yaşındaki Muhammed Ali Gülsün, sokağın başından gelen R.Y. idaresindeki 21 TT 4522 plakalı ticari taksinin altında kaldı. Ailesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 YAŞINDAKİ MUHAMMED KURTARILAMADI
Sağlık ekipleri Gülsün'ü Ergani İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan Gülsün'ün Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki istendi.
Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen 3 yaşındaki Muhammed kurtarılamadı. Gülsün'ün cenazesi Adli Tıp morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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