Eğirdir Gölü'nde hareketli saatler! Bölge şeritle kapatıldı: İstanbul'dan uzman sevk edildi
Isparta'daki Eğirdir Gölü kıyısında su içerisinde birden fazla el bombası bulundu. Plajda önlem alan polis bölgeyi kapatırken, el bombalarının çıkarılması için uzmanlardan yardım istendi.
Eğirdir Gölü Yazla plajındaki göl kenarında dün öğle saatlerinde yüzen bir kişi, polisi arayıp, suda birden fazla patlayıcı madde gördüğü ihbarında bulundu.
İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemenin ardından patlayıcı maddelerin el bombası olduğu tespit edildi.
Bölgeyi şeritle kapatan ve plajda güvenlik önlemi alan polis, giriş çıkışlara da izin vermedi. Olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığı, suyun içerisindeki el bombalarının çıkarılması için İstanbul'dan bomba imha uzmanlarının gelmesinin beklendiği öğrenildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KANDİL TARİHLERİ 2023 | Mevlid Kandili ne zaman? Kandil gecesi yapılacak ibadetler!
- AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL kayıt yenileme ayın kaçında başlayacak 2023?
- Adra GYO halka arz ne zaman işlem görecek 2023? Adra GYO kaç lot verdi, hisse arz sonuçları açıklandı mı?
- Bu portreler bilinenden çok farklı! 3 yılda yeniden çizdiler! Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman...
- KYK yedek sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? KYK 1. yedek sıralama sonuçları bugün açıklanacak mı? Yedek yurt açıklama son dakika...
- Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Kopenhag maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
- 50 bin TL'nin 32 ve 92 günlük mevduat getirisi ne kadar? Bankalar yeni oranları açıkladı! 2023 Eylül mevduat hesaplama ekranı!
- Reeder halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Reeder ne zaman dağıtılacak, işlem görecek? Kaç lot verir?
- Kabine Toplantısı bugün var mı, yok mu? 18 Eylül Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
- SÜPER LİG PUAN DURUMU 2023 | Hangi takım kaçıncı sırada? Süper Lig maç sonuçları ve 5. hafta güncel puan tablosu!
- Rebiülevvel ayı ne zaman, başladı mı 2023? Rebiülevvel ayında neler yapılır, oruç tutulur mu?
- 1 bardak suya 1 adet ceviz! İbrahim Saraçoğlu'nun yağ yakıcı ceviz kürü! Sabah ve akşam tüketirseniz...