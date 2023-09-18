Eğirdir Gölü’nde hareketli saatler! Bölge şeritle kapatıldı: İstanbul’dan uzman sevk edildi

Bölgeyi şeritle kapatan ve plajda güvenlik önlemi alan polis, giriş çıkışlara da izin vermedi. Olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığı, suyun içerisindeki el bombalarının çıkarılması için İstanbul'dan bomba imha uzmanlarının gelmesinin beklendiği öğrenildi.

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