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İstanbulluların çilesi: Metrobüs yolda kaldı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.09.2023
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İstanbulluların çilesi: Metrobüs yolda kaldı!

Son dakika haberleri... Üsküdar'da seyir halindeki metrobüsün arızalanması nedeniyle araçtan inen yolcular durağa yürüyerek gitti. O anlar yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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