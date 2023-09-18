Dicle Üniversitesi’nde şok olay! Eski kız öğrencisinden dekana bıçaklı saldırı





"ONUN YÜZÜNDEN DİSİPLİN CEZASI ALDIM"

Gözaltına alınan B.Y. ifadesinde, Doç. Dr. Yunus Yılmaz'ın eski öğrencisi olduğunu, o dönem kendisine sürekli 'geri zekalı' diye hitap ettiğini, arkadaşlarının kendisine böyle hitap etmeye başladığını, onun yüzünden disiplin cezası aldığını ileri sürerek, psikolojinin bozulduğunu ve bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi. B.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Yılmaz tedavisinin ardından taburcu edildi.