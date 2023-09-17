İstanbul'da iki gemi çarpıştı! Açıklama geldi
Son dakika haberine göre Ahırkapı açıklarında iki gemiş çarpıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kazada herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı, çevre kirliliğinin de tespit edilmediği bildirildi.
Ahırkapı açıklarında kuru yük gemisi ile konteyner gemisinin çarpıştığı, herhangi bir can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliğinin tespit edilmediği bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ahırkapı Demir Bölgesi'nde "New Legend" isimli 228 metre boyundaki kuru yük gemisi ve "Elbsun" isimli 141 metre boyundaki konteyner gemisinin çarpıştığı belirtildi.
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