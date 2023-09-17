Batman’da feci olay! Cami iskelesi çöktü: 1’i ağır 3 yaralı

İskelenin üzerinde bulunan 40 yaşındaki Abdullah Kinençe, 32 yaşındaki Furkan Kiyatsil ve henüz ismi öğrenilemeyen bir işçi daha yaralandı. 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.