Batman'da feci olay! Cami iskelesi çöktü: 1'i ağır 3 yaralı
Batman'da yapımı süren Zehra Camii'nde bulunan 8 katlı iskele çöktü. Feci olayda 3 işçi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Batman'da yapımı devam eden Zehra Camii içerisinde bulunan 8 katlı iskele çöktü. Olay, Batman kent merkezi Pazaryeri Mahallesinde bulunan Zehra Camiinde meydana geldi.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre camiinin mozaik taşlarını döşemek üzere 8 kat boyunca yükseltilen iskele, ağırlığa daha fazla dayanamayınca çöktü.
İskelenin üzerinde bulunan 40 yaşındaki Abdullah Kinençe, 32 yaşındaki Furkan Kiyatsil ve henüz ismi öğrenilemeyen bir işçi daha yaralandı. 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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