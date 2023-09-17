İlkokullarda uygulamaya konulacak! Detaylar netleşti: Sınav değil süreç odaklı eğitim

"SÜREKLİ SORU ÇÖZMEK DEĞİL, OKUDUĞUNU ANLAMAK ÖNEMLİ"

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, velilerin çocuklarının sınav başarısı için sürekli soru çözme ve deneme sınavına girmesi gerektiğini düşündüğünü, bunun da çok sağlıklı olmadığını söyledi.

Sınavlara hazırlık ve sınav başarısı için öğrencilere test çözdürmek yerine öğrencilerin muhakeme ve akıl yürütme becerilerinin geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Bülbül, "Eğer öğrenci okuduğunu anlıyorsa ve verilenleri kullanarak sorunun çözümüne ulaşabiliyorsa sınavda başarı göstermesi kaçınılmaz." dedi.

Öğretmenlerin de klasik ölçme alışkanlıklarını kolay terk edemeyeceğini, ama sonuç odaklı ölçmenin kendilerini de rahatsız ettiğini bildiklerini söyleyen Bülbül, "Alışkanlıklardan vazgeçmek kolay değil, ama hepimiz hemfikiriz, öğrencilerimizin ders kitaplarını takip etmeleri, derse aktif katılım sağlamaları ve soruların cevaplarını seçme yerine kendi düşüncelerini yazmaları onların daha da başarılı olmalarını sağlayacak." diye konuştu.