İcra takibi mesajıyla dolandırıcılığa dikkat! Uzmanlar uyardı: e-Devlet üzerinden...





Bazı vatandaşların dolandırıcılara inanarak paralarını kaptırdıklarını söyleyen Avukat Gizem Gül Uzun, "Son zamanlarda sahte icra takibi dolandırıcıları türedi ve bu şahıslar kişilere bir şekilde ulaşıyorlar. Numaraları KVKK'ya aykırı bir şekilde ele geçiriyorlar ve kapıda satış sözleşmesi zarar tazmin bedeli istiyorlar. Bunu da şu şekilde istiyorlar; 'Kapınıza kargo gelmiş, siz bu kargoyu almamışsınız. Bu yüzden sizi icraya verdik. İcra takip dosyasını bize şu kadar meblağ ödemeniz gerekiyor' diyerek kişilerden para talep ediyorlar ve bazı kişiler kandırılarak bu parayı maalesef ödüyorlar. Bu konuda tavsiyemiz de öncelikle sahte icra takibi dolandırıcılarına dikkat edilmeli. Aynı zamanda kişi kendisi hakkında açılan bir icra takip dosyası olup olmadığını muhakkak sorgulamalı. Bu sorgulamayı da nasıl yapabiliriz? e-devlete giriş yapılmalı ve daha sonra arama motoruna UYAP vatandaş portalı yazılmalı. Bundan sonra sorgulama işlemleri çıkacaktır karşınıza. Oradan da dosya sorgula butonuna basılmalı. Oradan icra butonu seçilerek hakkınızda açılmış icra takibi var mı yok mu öğrenebilirsiniz. Ancak diyelim ki kandırıldınız ve bu şekilde bir para gönderdiniz. Bu durumda da Cumhuriyet Başsavcılığı'na muhakkak suç duyurusunda bulunulmasını tavsiye ederiz" dedi.