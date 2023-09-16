Osmangazi Köprüsü’nde garip anlar! Çok sayıda aracın aynı anda lastiği patladı! Nedeni belli oldu...

TIRDAN DÜŞEN DEMİR PARÇALARI NEDEN OLDU

Bölgeye giderek sürücülerin lastik değiştirme işlemi sırasında yol güvenliği alan ekipler, isteyenler için tutanak tanzim edilmesine yardımcı oldu. Geriye dönük köprü kamera görüntülerini inceleyen polis lastiklerin patlamasına, bir tırın düşürdüğü demir parçasının neden olduğunu belirledi.