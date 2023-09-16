Osmangazi Köprüsü'nde garip anlar! Çok sayıda aracın aynı anda lastiği patladı! Nedeni belli oldu...
Osmangazi Köprüsü'nde seyir halindeki peş peşe giden araçların lastikleri patladı. Çok sayıda aracın aynı anda lastikleri patlayınca sürücülerden bazıları hemen araçlarını emniyet şeridine çekti. Bazı araçlar sol şeritte kalırken, bu durum kazaya da davetiye çıkardı. O anlar trafikteki başka sürücülerin kamerasına yansırken olayın nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar...
Osmangazi Köprüsü'nde tırdan düştüğü belirlenen demir parçası nedeniyle 10 otomobilin lastiği patladı.
Köprüde görevli polis ekipleri, kameralardan 14 Eylül Perşembe günü akşam saatlerinde geçiş yapan bazı araçların lastiklerinin patlayarak yol kenarında peş peşe durduklarını tespit etti.
TIRDAN DÜŞEN DEMİR PARÇALARI NEDEN OLDU
Bölgeye giderek sürücülerin lastik değiştirme işlemi sırasında yol güvenliği alan ekipler, isteyenler için tutanak tanzim edilmesine yardımcı oldu. Geriye dönük köprü kamera görüntülerini inceleyen polis lastiklerin patlamasına, bir tırın düşürdüğü demir parçasının neden olduğunu belirledi.
TIRIN PLAKASINA CEZA KESİLDİ
Tırın plakası tespit edilerek sürücüsüne "trafiği tehlikeye düşürmekten ve uygunsuz yük taşımadan" ceza uygulandı. Araçların köprü üzerinde peş peşe beklemesi vatandaş kamerasına da yansıdı.
AÇIKLAMA GELDİ
Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'den yapılan açıklamada da perşembe günü Osmangazi Köprüsü'nden geçen bir tırdan parça düşmesi sonucu araçların lastiklerinin patladığı belirtilerek olayda yaralanan olmadığı, trafik akışının kontrollü sağlandığı kaydedildi.
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