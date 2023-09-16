16 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Osmangazi Köprüsü'nde garip anlar! Çok sayıda aracın aynı anda lastiği patladı! Nedeni belli oldu...

Osmangazi Köprüsü'nde garip anlar! Çok sayıda aracın aynı anda lastiği patladı! Nedeni belli oldu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.09.2023 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023
ABONE OL
Osmangazi Köprüsü’nde garip anlar! Çok sayıda aracın aynı anda lastiği patladı! Nedeni belli oldu...

Osmangazi Köprüsü'nde seyir halindeki peş peşe giden araçların lastikleri patladı. Çok sayıda aracın aynı anda lastikleri patlayınca sürücülerden bazıları hemen araçlarını emniyet şeridine çekti. Bazı araçlar sol şeritte kalırken, bu durum kazaya da davetiye çıkardı. O anlar trafikteki başka sürücülerin kamerasına yansırken olayın nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar...

Osmangazi Köprüsü'nde tırdan düştüğü belirlenen demir parçası nedeniyle 10 otomobilin lastiği patladı.

Köprüde görevli polis ekipleri, kameralardan 14 Eylül Perşembe günü akşam saatlerinde geçiş yapan bazı araçların lastiklerinin patlayarak yol kenarında peş peşe durduklarını tespit etti.

TIRDAN DÜŞEN DEMİR PARÇALARI NEDEN OLDU

Bölgeye giderek sürücülerin lastik değiştirme işlemi sırasında yol güvenliği alan ekipler, isteyenler için tutanak tanzim edilmesine yardımcı oldu. Geriye dönük köprü kamera görüntülerini inceleyen polis lastiklerin patlamasına, bir tırın düşürdüğü demir parçasının neden olduğunu belirledi.

TIRIN PLAKASINA CEZA KESİLDİ

Tırın plakası tespit edilerek sürücüsüne "trafiği tehlikeye düşürmekten ve uygunsuz yük taşımadan" ceza uygulandı. Araçların köprü üzerinde peş peşe beklemesi vatandaş kamerasına da yansıdı.

AÇIKLAMA GELDİ

Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'den yapılan açıklamada da perşembe günü Osmangazi Köprüsü'nden geçen bir tırdan parça düşmesi sonucu araçların lastiklerinin patladığı belirtilerek olayda yaralanan olmadığı, trafik akışının kontrollü sağlandığı kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA