Ünlü Meteoroloji editörü Gökhan Abur hayatını kaybetti
Uzun yıllardır televizyon ekranlarında meteoroloji editörü görevini üstlenen Gökhan Abur yaşamını yitirdi. Meteoroloji Editörü olarak çalışan ve sunduğu hava durumu raporlarıyla tanınan Abur 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Müzisyen, Meteoroloji Editörü Gökhan Abur, 80 yaşında hayatını kaybetti. Gökhan Abur, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
GÖKHAN ABUR KİMDİR?
Gökhan Abur, 1943 yılında Afyonkarahisar'da doğmuştur. Lise çağlarında Karabük'teyken orkestra kurup müzikal yaşantısını başlattı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji yüksek mühendisliğini kazanarak İstanbul'a gitti. İstanbul'da kurdukları bu orkestrayı devam ettirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji bölümünden yüksek mühendis olarak mezun oldu. Uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Bölümü'nde görev yaptı. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisliği görevinden 2003 yılında emekli oldu.
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