Ünlü Meteoroloji editörü Gökhan Abur hayatını kaybetti

GÖKHAN ABUR KİMDİR?

Gökhan Abur, 1943 yılında Afyonkarahisar'da doğmuştur. Lise çağlarında Karabük'teyken orkestra kurup müzikal yaşantısını başlattı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji yüksek mühendisliğini kazanarak İstanbul'a gitti. İstanbul'da kurdukları bu orkestrayı devam ettirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji bölümünden yüksek mühendis olarak mezun oldu. Uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Bölümü'nde görev yaptı. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisliği görevinden 2003 yılında emekli oldu.