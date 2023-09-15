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Adana'nın Aladağ ilçesinde korkutan deprem! AFAD 2023 son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.09.2023
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Adana’nın Aladağ ilçesinde korkutan deprem! AFAD 2023 son depremler

AFAD saat 19:54'te Adana'nın Aladağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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