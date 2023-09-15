TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

Arkadan gelen araçlarda duramadı ve zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada Yasemin Baytur ile aynı araçta bulunan Nermin Alanta yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.