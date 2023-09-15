Nejat İşler’e ne oldu, hastaneye mi kaldırıldı? Nejat İşler sağlık durumu nasıl son dakika?

Ne zaman taburcu olacağını öğrenemedim ama geçen sezon başlayan ve bu sezon da devam edecek olan dizisinin çekimlerine başlaması zor gibi görünüyor.

Çünkü rol aldığı dizinin yeni sezon çekimleri 18 Eylül'de başlayacak. Daha önce bu kötü alışkanlığı yüzünden işinden olan, dizi ve film projelerinden çıkarılan Nejat İşler'in başına yine aynı işler gelmez umarım."