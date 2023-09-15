Nejat İşler'e ne oldu, hastaneye mi kaldırıldı? Nejat İşler sağlık durumu nasıl son dakika?
"Nejat İşler hastanelik mi oldu?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Alkol bağımlılığının yol açtığı ciddi sağlık sorunlarıyla baş başa kalan İşler, 95 gün yoğun bakım süreci geçirmiş ve el ile ayak parmak uçları kesilmişti. Son dakika haberine göre oyuncu, yine hastanelik oldu. İşte, son sağlık durumu...
"Nejat İşler sağlık durumu nasıl?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Alkol bağımlılığının yol açtığı ciddi sağlık sorunlarıyla baş başa kalan İşler, 95 gün yoğun bakım süreci geçirmiş ve el ile ayak parmak uçları kesilmişti. Son dakika haberine göre İşler, yine hastaneye kaldırıldı. İşte, oyuncu hakkında detaylar...
Nejat İşler uzun süre alkol tedavisi görmesine rağmen kurtulamamış hatta bu düşkünlüğü onu işinden etmişti.
51 yaşındaki oyuncu Nejat İşler, geçtiğimiz yıllarda geçirdiği septik şok nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalmış, rahatsızlığının ilerlemesi nedeniyle el parmaklarından bazıları kesilmişti.
95 gün yoğun bakımda kalan, hatta ayak ve el parmak uçları kesilen oyuncu Nejat İşler, kendisini bu hale getiren alkolden bir türlü vazgeçmiyor!
Bülent Cankurt, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde; İşler'in yeniden hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
NEJAT İŞLE'E NE OLDU? İŞTE SON DURUMU!
İşte Cankurt'un köşesinde yer verdiği o satırlar:
"Alkol yüzünden defalarca hastanelik olan 51 yaşındaki oyuncunun yine aynı sorundan hastaneye kaldırıldığını öğrendim.
İşler, pazartesi günü, neredeyse ikinci adresi haline gelen Nişantaşı'ndaki hastanede yine tedavi altına alınmış.
Dün öğle saatlerine kadar da halen hastanede tedavisi devam ediyordu.
Ne zaman taburcu olacağını öğrenemedim ama geçen sezon başlayan ve bu sezon da devam edecek olan dizisinin çekimlerine başlaması zor gibi görünüyor.
Çünkü rol aldığı dizinin yeni sezon çekimleri 18 Eylül'de başlayacak. Daha önce bu kötü alışkanlığı yüzünden işinden olan, dizi ve film projelerinden çıkarılan Nejat İşler'in başına yine aynı işler gelmez umarım."
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- Nejat İşler'e ne oldu, hastaneye mi kaldırıldı? Nejat İşler sağlık durumu nasıl son dakika?
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