Çiftlik Bank davasında bilirkişi raporu ortaya çıktı! On milyonlarca lira zarar
Çiftlik Bank davasında aralarında "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada bilirkişi rapou tamamlandı. Bilirkişi raporuna göre 4 bin 414 kişinin toplam 70 milyon 514 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi.
Çiftlik Bank ana davasında 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada 1,5 yıl sonra dosyaya bilirkişi raporu sunuldu. Bilirkişi raporuna göre 4 bin 414 kişinin 70 milyon 514 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi.
Aralarında Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da bulunduğu 20 sanığın 4 ayrı dava için toplamda 85 bin 654'er yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada dosyaya bilirkişi raporu sunuldu. Yeminli mali müşavir, muhasebeci ve bankacıdan oluşan 3 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda değerlendirmelerde bulunuldu.
4 BİN 414 MAĞDUR 70 MİLYON 514 LİRA ZARAR
Yapılan incelemede şikayet dilekçeleri ve dijital veriler doğrultusunda bazı mağdurların yatırdığı miktarları daha fazlasını geri alabildiği, bu nedenle zararının bulunmadığı değerlendirmesi yapıldı. Rapora göre ilk dosyada 3 bin 735 mağdurun toplamda 59 milyon 606 bin, ikinci dosyada 489 kişinin 7 milyon 283 bin, üçüncü dosyada 129 yatırımcının 2 milyon 253 bin ve son dosyada 108 kişinin 2 milyon 112 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Ayrıca 23 kişinin farklı dosyalarda 505 bin 966 lira zarara uğradığı belirlendi. Bilirkişi raporuna göre toplamda 4 bin 414 kişinin 70 milyon 514 bin lira zarara uğratıldığı aktarıldı.
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