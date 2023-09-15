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Dolandırıcılıkta son nokta! Bu kadarı da "pes artık" dedirtti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.09.2023
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Dolandırıcılıkta son nokta! Bu kadarı da pes artık dedirtti

Farklı ülkelerin banka müşterilerinin kredi kartı bilgilerini ele geçirerek yeni kredi kartına dönüştüren 2 dolandırıcı İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerin telefonlarında birçok yabancı kişiye ait kredi kartı bilgilerinin olduğu ve yüz binlerce lirayı bulan ürün sipariş ettikleri tespit edildi.

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