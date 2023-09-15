Malatya'da depremlerde hasar alan 15 katlı 9 bina patlatılarak yıkıldı
YAŞAM ahaber.com.tr
Son dakika haberleri… Malatya'da 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 15 katlı 9 bina aynı anda patlatılarak böyle yıkıldı. Yıkımın ardından alanda yüksek toz bulutları oluştu. O anları A Haber saniye saniye görüntüledi.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma uğrattığı Malatya'daki ağır hasarlı 15 katlı 9 bina eş zamanlı patlayıcı kullanılarak imha edildi.
PATLATILARAK YIKILIYOR
Kentteki düşük katlı binalar iş makineleriyle, yüksek katlı binalar ise patlayıcı yardımlarıyla yıkımı yapılıyor.
15 KATLI 9 BİNA YIKILDI
Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki 15 katlı 9 binanın yıkımında ise patlatma yöntemi kullanıldı.
HER YER TOZ DUMAN OLDU
Uzman ekiplerce 1660 kilogram patlayıcı ile 30 bin kapsülün kullanıldığı ve geniş güvenlik güvenliğinin alındığı binalar, komutun verilmesiyle saniyeler içerisinde eş zamanlı yıkımı yapıldı.
Yıkımın ardından alanda yüksek toz bulutları oluştu.
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