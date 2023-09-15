Malatya’da depremlerde hasar alan 15 katlı 9 bina patlatılarak yıkıldı

6 BİNE YAKIN BİNA İMHA EDİLDİ

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 36 binden fazla binanın ağır hasar aldığı kentteki 6 bin civarında binanın yıkımı gerçekleştirildi.