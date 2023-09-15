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Malatya'da depremlerde hasar alan 15 katlı 9 bina patlatılarak yıkıldı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.09.2023 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
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Malatya’da depremlerde hasar alan 15 katlı 9 bina patlatılarak yıkıldı

Son dakika haberleri… Malatya'da 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 15 katlı 9 bina aynı anda patlatılarak böyle yıkıldı. Yıkımın ardından alanda yüksek toz bulutları oluştu. O anları A Haber saniye saniye görüntüledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma uğrattığı Malatya'daki ağır hasarlı 15 katlı 9 bina eş zamanlı patlayıcı kullanılarak imha edildi.

6 BİNE YAKIN BİNA İMHA EDİLDİ

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 36 binden fazla binanın ağır hasar aldığı kentteki 6 bin civarında binanın yıkımı gerçekleştirildi.

PATLATILARAK YIKILIYOR

Kentteki düşük katlı binalar iş makineleriyle, yüksek katlı binalar ise patlayıcı yardımlarıyla yıkımı yapılıyor.

15 KATLI 9 BİNA YIKILDI

Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki 15 katlı 9 binanın yıkımında ise patlatma yöntemi kullanıldı.

HER YER TOZ DUMAN OLDU

Uzman ekiplerce 1660 kilogram patlayıcı ile 30 bin kapsülün kullanıldığı ve geniş güvenlik güvenliğinin alındığı binalar, komutun verilmesiyle saniyeler içerisinde eş zamanlı yıkımı yapıldı.

Yıkımın ardından alanda yüksek toz bulutları oluştu.

Malatya’da 15 katlı 9 bina yıkıldı MALATYA'DA 15 KATLI 9 BİNA YIKILDI

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