İstanbul barajlarındaki doluluk yüzde 26’ya geriledi

Ve suyu az kullanan teknolojilere hem sanayimizde hem de kentsel yaşamımızda geçmek zorundayız. Özellikle yağmur hasadı ile topladığımız gri suları sulama ve diğer amaçlarla kullanmalıyız. Tarımsal sulamada mutlaka ve mutlaka yağmurlama sulamaya ve damlama sulamaya geçmeliyiz. Vahşi sulamayı artık terk etmemiz gerekiyor. Yani sadece yağışların azalması, sıcaklıkların artması şeklinde algıladığımız sonuç çok daha ciddi sonuçlar doğuracak bir yöne, bir duruma doğru gidiyor" ifadelerini kullandı.

'İKİNCİ KEZ BÖYLE OLUYOR'

Trakya'dan İstanbul'un suyunu sağlayan Kazandere ve Pabuçdere'nin sınırları içinde bulunduğu Aksicim köyünde yaşayan Emin Ulukar, en son 5 yıl önce böyle bir kuraklığın yaşandığını söyledi. Kuruyan barajlarda hayvan otlattıklarını belirten Ulukar, "Çok kurak gidiyor. 2'nci kez böyle oluyor. 5 yıl önce aynı böyle kuraklık vardı, bu yıl da aynı kuraklık var. Kar yağdığı yok, geçen seneden beri hiç yağış yok" dedi.