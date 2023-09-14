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Ataşehir'de 5 katlı binada yangın!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.09.2023
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Ataşehir’de 5 katlı binada yangın!

Son dakika haberine göre İstanbul'un Ateşehir ilçesi Kayışdağı Mahallesi'nde 5 katlı binanın giriş katındaki restoranın bacasında yangın çıktı.

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