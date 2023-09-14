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Yol trafiğe kapatıldı ekipler bölgede! İstanbul'da kimyasal madde alarmı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.09.2023 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023
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Yol trafiğe kapatıldı ekipler bölgede! İstanbul’da kimyasal madde alarmı

Son dakika haberine göre İstanbul Pendik'te refüje bırakılan bidondan akan maddenin kimyasal olduğu iddiası sonrası yol trafiğe kapatıldı. Bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası maddenin beton eritmede kullanılan hidroklorik asit olduğu belirlendi.

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