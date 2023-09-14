Burdur Gölü sahili morardı! Uzman isimden flaş açıklama: Herhangi bir zararı yok

Prof. Dr. Gülle, bu durumun ilkbahar ve sonbaharda da görülebileceğini, köpüklenmenin tek bir etkenden değil; birçok etkenin bileşkesinden kaynaklandığını, hatta bazen evsel kaynaklı deterjan kirliliğinin de buna katkı yaptığını söyledi.

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